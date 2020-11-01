مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 01-11-2020

حتى كورونا لم يُوَحِّدْنا. فمن المؤكدِ وبالدليلِ العلميِّ القاطع، أنَ الوباءَ لا يستهدفُ طائفةً دونَ اخرى ولا حزباً على حسابِ آخر. ولا وزارةَ صحةٍ او تربيةٍ او داخليةٍ بعينِها، ولا حكومةَ تصريفِ أعمالٍ لمصلحةِ حكومةٍ عتيدةٍ لا أحدَ يعرفُ متى تولد، ولا الاغنياءَ مقابلَ الفقراء؟ فأَسِرَّةُ العنايةِ الفائقةِ امتلأت تقريبا، ولم يَعُد لدينا تَرَفُ الوقت ، الاصاباتُ والوفَيَاتُ في ازديادٍ خطير، والكادرُ الطبيُ منهك، ومَن يُرزَقْ فرصةً لتركِ البلادِ يَتَلَّقَفْها على الفور.

وعليهِ من المعيبِ أن نقفَ موقفَ المتفرجِ على بلدٍ يحترقُ بفيروس لا يرحمُ أحدا. الواقفُ على التلِّ كما يَظُنُّ البعضُ ليس بأسلم، وعبارة ما خصني لا تشكلُ لَقاحاً فعالاً يُحصِّنُ من الاصابةِ أو الموت.

فمن المسؤولُ عن اتخاذِ القرار؟ أم أنَ المسؤولَ على قدْرِ المسؤوليةِ باتَ عملةً نادرة؟ فاذا ارَدْنا ان نكونَ لبنانيبنَ حقّا، فَلْنَرحمْ أنفسَنا دولةً وشعبا، ولْنَدَعْ خلافاتِنا جانبا ، ولْنَتخِذِ القرارَ الصائبَ بدلَ تقاذفِ المسؤوليات.

أما للمتأوربين، فدولُ القارةِ العجوزِ تتخذُ واحدةً تلوَ الاخرى قراراتٍ بالاقفال، طبعاً قادتُها لا يمارسونَ هوايةَ اتخاذِ القراراتِ المصيرية. وحما الله لبنانَ من النموذجِ الاميركي الترامبي الذي يلهثُ خلفَ السلطةِ ولو على أشلاءِ بلدِه، فقد خَلَصت دراسةٌ أنجزتها جامعةُ “ستانفورد” الاميركيةُ إلى أنَ الفعالياتِ الانتخابيةَ التي نظمتها حملةُ ترامب أدت إلى إصابةِ أكثرَ من ثلاثينَ ألفَ شخصٍ بكورونا.

كما رجحت الدراسةُ أن تكونَ التجمعاتُ الانتخابيةُ للرئيس الاميركي تَسببت في وفاةِ أكثرَ من سبعِمئةِ شخص.

حكومياً، هل فَرضت اجواءُ الانتخاباتِ الاميركيةِ الاقفالَ على اتصالاتِ التأليفِ الى ما بعدَ يومِ الثلاثاء؟

المصادرُ تؤكدُ أنَ النقاشَ الحكوميَ باتَ متشعباً، لكنَ الأبوابَ ليست مقفلة، فهل يكونُ اللقاءُ السادسُ بينَ الرئيسِ عون والحريري ثابت؟ فالمصادرُ تشيرُ الى أنَ هذا اللقاءَ سيحدِّدُ ما اذا كانت الحكومةُ قريبةً، أم .. بعيدة.

المصدر: قناة المنار