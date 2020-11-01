قوى الامن: استدعاء 3 صيادين وتسطير محاضر ضبط في حقهم

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار المتابعة المستمرة لمخالفات قانون الصيد البري، وبعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 24-10-2020، خبرا حول إقدام صيادين بالمشاركة بالانتهاكات التي تتعرض لها الطيور المهاجرة.

تم استدعاء كل من:

– ع. س. (مواليد عام 1989، لبناني)

– ع. س. (مواليد عام 1994، لبناني)

– م. س. (مواليد عام 1975، لبناني)

من قبل فصيلة جويا في وحدة الدرك الاقليمي، حيث تم تنظيم محاضر ضبط في حقهم، وأوقف الأولان لمدة /24/ ساعة تركا بعدها لقاء سندي إقامة بعدما تعهدا عدم تكرار مثل هذه الأفعال، وقد تم ترك الأخير لقاء سند إقامة مباشرة بعد استماع إفادته، وذلك بناء على إشارة القضاء المختص. إن هذه المديرية على استعداد لتلقي كل الحالات الموثقة لأي مخالفة لقانون الصيد البري، من خلال تصويرها (صورة فوتوغرافية، فيديو…)، سواء من قبل المواطنين أم الجمعيات البيئية، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر حساباتنا twitter، Facebook، وعلى خدمة “بلغ”، على موقعنا الرسمي www.isf.gov.lb، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام