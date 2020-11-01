نقيب الاطباء: لأخذ المرحلة الوبائية بجدية وتطبيق التدابير الوقائية

وجه نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف، نداء الى المواطنين طالبا إليهم “أخذ المرحلة الوبائية التي نمر بها بكل جدية، والتشدد بتطبيق التدابير الوقائية المطلوبة من وضع الكمامات الى التباعد الاجتماعي وغسل اليدين، وعدم تعريض المجتمع الى ما لا تحمد عقباه، وخصوصا أن طاقة المستشفيات على استيعاب مرضى كورونا بلغت حدها الاقصى، إضافة الى أن الوضع الصحي والاستشفائي والمالي سيء جدا”.

وجدد الدعوة الى “ضرورة أخذ الحيطة والحذر لتمرير هذه المرحلة الصعبة والخطيرة بأقل الأضرار والكلفة الممكنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام