موسكو تسجل 52 وفاة جديدة بكورونا وحصيلة الضحايا تتجاوز 6.8 ألف حالة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء السبت، عن تسجيلها 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، في انخفاض طفيف لمؤشر ضحايا المرض على أساس يومي.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 52 حالة جديدة مقابل 69 في بيانات الخميس و55 الجمعة، مشيرا إلى أنه تم تأكيد إصابة الضحايا بالالتهاب الرئوي بعد خضوعهم لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 6820 شخصا، بعد أن كانت 6768 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 424148 إصابة مؤكدة، بينها 311450 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أيام ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية السبت 4952 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى مستوى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم “أمراض الشتاء” زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 18140 إصابة و334 وفاة، وذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.

وأعلنت السلطات الروسية مع ذلك أن عملية التلقيح الجماعي لسكان البلاد ضد الفيروس يتوقع أن تبدأ خلال شهر نوفمبر.

المصدر: روسيا اليوم