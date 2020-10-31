وفد من حزب الله زار الشيخ جبري.. لحسن توظيف المشتركات من أجل وحدة الأمة وخيرها

استقبل الامين العام لـ”حركة الأمة” في لبنان الشيخ عبد الله جبري السبت وفدا من حزب الله برئاسة المسؤول الثقافي في بيروت وإمام مسجد ومجمع خاتم الأنبياء الشيخ حسين الغول ومسؤول العلاقات عبد الرحيم حوماني، في حضور عضوي الهيئة القيادية في الحركة الشيخ عبدالله غزاوي والشيخ وليد العمري، مقدمين التهاني لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية.

وأكد المجتمعون ان “ما يجمع الأمة من مشتركات عظيمة تجعل من الأمور التي تفرق صغيرة لا قيمة لها إذا أحسن توظيف المشتركات من أجل وحدة الأمة وخيرها وسعادتها وتقدمها”، ولفتوا إلى أن “الأمة تتعرض الآن لأشرس هجمة تشنها قوى الاستكبار العالمي وعلى رأسها واشنطن والكيان الصهيوني والرجعية العربية والإرهاب التكفيري ويستهدفون مواقع القوة لدى الأمة من خلال استهداف المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية، ووصل الأمر إلى استهداف أقدس أقداس الأمة بالتطاول على نبي الرحمة، لكن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكارهون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام