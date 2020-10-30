ابو حيدر تفقد سجن روميه: لتأمين السلع للسجناء بأقل كلفة ممكنة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2020 - 17:20

ابو حيدر تفقد سجن روميه: لتأمين السلع للسجناء بأقل كلفة ممكنة

منذ 8 mins 30 October، 2020
سجن رومية
لبنان

تفقد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، اليوم، سجن رومية، حيث اطلع على كيفية تزويد السجناء بالمواد الغذائية، مشيرا الى ان “هذه الجولة تهدف الى توفير كل السلع التي يحتاجها السجناء بأقل كلفة ممكنة وقد تكون في بعض المحال من دون ارباح دعما لكل شخص في السجن”.
وقال:”قمنا بجولة للتأكد من سلامة الغذاء الذي يصل الى السجناء وأود ان انوه بالمطبخ الذي تتوفر فيه كل المعايير المطلوبة من حيث طريقة الطهو وتوضيب الطعام اضافة الى محطة تكرير المياه التي قد تكون من الأفضل في المنطقة. نحن هنا من اجل صحة المواطن سواء اكان في السجن ام خارجه فهو انسان بكل ما للكلمة من معنى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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