التحكم المروري: حركة المرور خانقة على طريق عام كفرشيما الشويفات بالاتجاهين دون عوائق – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2020 - 17:20

التحكم المروري: حركة المرور خانقة على طريق عام كفرشيما الشويفات بالاتجاهين دون عوائق

منذ 22 mins 30 October، 2020
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