بلدية المروانية شددت على اجراءات الوقاية: تسيير دوريات غدا ومحاضر ضبط بحق المخالفين

شددت بلدية المروانية، في بيان اليوم، على التقيد بارشادات الوقاية من فيروس كورونا، “نظرا للتطورات المتعلقة بتفشي الوباء والارتفاع في عدد الاصابات على مستوى لبنان، وتحسبا لما هو اسوأ خصوصا مع حلول فصل الشتاء وحفاظا على سلامة الجميع وعملا بالاجراءات المتخذة من الوزارات المعنية”.

وطلبت البلدية من جميع المصابين بالفيروس والمخالطين “وجوب التزام الحجر الصحي المنزلي المطلوب وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية وتسطير محاضر ضبط بحقهم والاستعانة بقوى الامن الداخلي لقمع المخالفات”.

كما طلبت من جميع المؤسسات والمحال التجارية اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بالوقاية والحد من انتشار الفيروس، مثل الزامية وضع الكمامات لجميع العمال ومنع الاكتظاظ داخل المحلات والتزام التباعد الاجتماعي.

وأعلنت ان الشرطة البلدية ستسير دوريات، ابتداء من صباح غد السبت، لمنع التجمعات الكبيرة في الساحات العامة وفي محال تدخين النارجيلة وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام