“العصفور” في قبضة مكتب مكافحة المخدرات في صيدا

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ الاتي :

“بتاريخ 20-10-2020، وفي محلة الدامور، أوقف عناصر مكتب مكافحة المخدرات في صيدا في وحدة الشرطة القضائية، أحد المطلوبين للقضاء، في حقه 7 مذكرات عدلية بجرائم مخدرات ورشوة واستعمال هوية الغير، ويدعى: ح. ع. (مواليد عام 1980، لبناني) ملقب بـ “العصفور”. ضبط في حوزته /5.5/غ. من مادة حشيشة الكيف و /4/غ. من مادة الكوكايين وبيان قيد إفرادي مزور ومبلغ مالي.

في التحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات وبتعاطيها، وأنه يستحصل عليها من المدعو( ي. ع.) والعمل جار لتوقيفه.

أجري المقتضى القانوني في حق الموقوف ح. ع. وأودع مع المضبوط القضاء المختص، بناء على إشارته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام