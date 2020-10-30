المبعوث الخاص للرئيس الايراني يصل الى يريفان

وصل مساعد الخارجية للشؤون السياسية المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية عباس عراقجي الى العاصمة الارمينية يريفان مساء الخميس قادما من موسكو في اطار جولته الاقليمية لطرح مبادرة طهران لحل النزاع حول منطقة قرة باغ بين جمهورية اذربيجان وارمينيا.

وكان عراقجي قد استهل جولته بالعاصمة الاذربيجانية باكو اول امس الاربعاء وسيختتمها بالعاصمة التركية انقرة.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الايراني حين مغادرته موسكو بعد محادثاته التي اجراها الخميس مع مساعد الخارجية المندوب الروسي الخاص في شؤون قرة باغ اندريه رودنكو ومساعد الخارجية الروسي لشؤون الاتفاق النووي سيرغي ريابكوف لقد قدمنا مبادرة طهران لحل النزاع حول قرة باغ على اساس المبادئ الانسانية والاهتمام بمطالب طرفي النزاع ونحن ننتظر الان الرد منهما.

وفور وصوله الى يريفان اوضح عراقجي في تصريح له انه اجرى محادثات مكثفة ومفيدة في باكو وموسكو واضاف انه من المقرر ان نتباحث مع المسؤولين الارمينيين حول سبل الوصول الى السلام.

وقال ان الوقت الان حساس جدا ولابد من اتخاذ القرار لارساء السلام على وجه السرعة وتمهيد الطريق اليه.

ووعد وزير الخارجية الارميني لدى لقائه عراقجي بأن تدرس يريفان بتمعن السبل التي اقترحتها طهران لحل قضية قره باغ .

المصدر: وكالة ارنا