ظريف: لا يمكن الوصول الى السلام عبر الاستفزازات الكريهة

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بانه لا يمكن الوصول الى السلام عبر الاستفزازات الكريهة.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أدان ظريف الهجوم الارهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية، وكتب: إننا نستنكر الهجوم الارهابي اليوم في نيس بشدة.

وأضاف: يجب استبدال هذه الحلقة المفرغة المتصاعدة من – بث الكراهية والاستفزاز والعنف- بالمنطق والعقلانية.

وتابع وزير الخارجية الايراني: انه على الجميع ان يدركوا ان التطرف يولد مزيدا من التطرف فقط، ولا يمكن الوصول الى السلام عبر الاستفزازات الكريهة.

وكان الرئيس الفرنسي قد استفز مشاعر المسلمين بدعمه لاعادة نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي الاكرم (ص)، بذريعة حرية الرأي والتعبير.

المصدر: وكالة ارنا