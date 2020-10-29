طائرات استطلاعية وحربية معادية خرقت الأجواء 9 مرات أمس واليوم

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 28/10/2020 اعتبارا من الساعة 17.25 ولغاية 29/10/2020 الساعة 17.30، تم تسجيل 3 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بعلبك، بيروت وجونيه. تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

كما أصدرت بيانا ثانيا جاء فيه:

“بتاريخ 29/10/ 2020 اعتبارا من الساعة 12.45 ولغاية الساعة 17.15، تم تسجيل 6 خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية. تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية