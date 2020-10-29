مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 29-10-2020

نورٌ بين ظَلَامَيْنِ..هو نبيُ الرحمةِ محمدٌ صل الله عليه وآله وسلم في ذكرى مولدِه الشريف، يتألمُ لاساءتين.

اساءةٌ فيها الحقدُ والكراهيةُ والتعصبُ والعنصريةُ برسومٍ حاولت اَن تسيءَ له فلم تَنَلْ من مقامِه الشريف، ونالَها من الويلاتِ ما لا يُعَدُّ ولا يُحصى اِن في السياسةِ او في الاخلاقِ او في الامنِ او في الاقتصاد، كما فعلت شرلي ابدو برعايةِ الرئاسةِ الفرنسية.

واساءةٌ ممن ظَنَّ انهُ ينتقمُ لرسولِ الل، لكنَه اصابَ الرحمةَ المحمديةَ والسماحةَ الاسلاميةَ بسكينِ القتلِ وقطعِ الرؤوسِ كما حصلَ في نيس الفرنسية.

والاساءتانِ وَجهانِ لتعصبٍ واحد، لا يمتُ الى سماحةِ الاديانِ السماويةِ بصلة، وهما حليفانِ عاثا فساداً وقتلاً في مِنطقتِنا وفي العالم.

امّا ساحاتُ الدينِ المحمديِّ الاصيلِ فقد امتلأت اليومَ معَ بَدءِ اُسبوعِ الوَحدةِ الاسلاميةِ بانصارِ الل ورسولِه من اهلِ اليمنِ الشرفاء، ممن يناضلونَ تحتَ رايةِ نبيِّ الل ضدَ الظلمِ والاستكبار.

محمديونَ ردَّدوا معَ السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نداءَ غضبٍ مِليونيٍّ رفضاً للاساءةِ لنبيِّهم باسمِ الحريةِ، وتأكيداً على العِداءِ للتعصبِ الذي يَقتُلُ باسمِه، والقاتلُ هو ربيبُ اولئكَ الذين يَشُنّونَ حربَ الابادةِ على الشعبِ اليمني.

وغداً ساحاتُ الاقصى على موعدٍ معَ صلاةِ التلبيةِ للرسولِ وتعاليمِه، ورفضاً للاساءةِ لمقامِه الشريفِ ضمنَ صرخةِ الوفاءِ الفلسطيني.

وبمناسبةِ المولدِ الشريفِ اطلالةٌ لحفيدِ رسولِ الله الامينِ العامّ لحزبِ الله سماحةِ السيد حسن نصر الله عندَ الثامنةِ والنصفِ من مساءِ الغد، احياءً للمناسبةِ العظيمة، معَ التطرقِ الى آخرِ التطوراتِ السياسية.

في السياسةِ اللبنانيةِ ما زالت الامورُ الحكوميةُ بمنحَى الايجابية، واِنِ اعتراها بعضُ المطباتِ لكنها غيرُ مستعصية، ووفقَ المعلوماتِ فانَ البحثَ في عديدِ الحكومةِ اِن كانت عشرينيةً او من ثمانيةَ عشرَ وزيراً وما يعنيهِ ذلك من توزيعٍ للحقائب على المكونات السياسية. لكنَ الجميعَ عندَ تطلعٍه الى ولادةٍ حكوميةٍ قد لا تكونُ خلالَ هذا الاسبوعِ لكنها قد لا تَبعُدُ عنهُ كثيراً.

المصدر: قناة المنار