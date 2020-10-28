الصحة العالمية: تسجيل أكثر من مليوني إصابة بـ”كوفيد-19″ في 7 أيام

أعلنت منظمة الصحة العالمية، رصد أكثر من مليوني إصابة بوباء “كوفيد-19” خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى أنه المعدل الأعلى الذي يسجل في أسبوع واحد منذ تفشي الجائحة.

وقالت المنظمة في تغريدة على “تويتر” الأربعاء “شهد الأسبوع الماضي أكبر عدد من حالات الإصابة بكوفيد-19 الجديدة المُبلغ عنها عالميًا منذ بداية الوباء، والتي بلغت أكثر من مليوني حالة جديدة في الأيام السبعة الماضية”.

وأضافت أنه “اعتبارًا من 25 تشرين الأول/ أكتوبر، تم الإبلاغ عن أكثر من 42 مليون حالة و1.1 مليون حالة وفاة، مع أكثر من 2.8 مليون حالة جديدة، وحوالي 40 ألف حالة وفاة جديدة خلال الأسبوع الماضي”.

المصدر: سبوتنيك