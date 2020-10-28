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October 28 2020 - 04:06

إخلاء 50 منزلا وتضرر هكتارين بحريق جنوبي تركيا

منذ 8 mins 28 October، 2020
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تركيا - عربي وإقليمي

اندلع حريق ضخم في غابة الصنوبر الأحمر بريف منطقة أنامور في مرسين جنوبي تركيا لسبب غير معروف، وتم إخلاء عشرات المنازل بسبب الحرائق.

وقامت السلطات المحلية بإرسال طائرتين هليكوبتر وفرق مديرية إدارة الغابات من مناطق أنامور وبوزيزي وجولنار وفرق إطفاء بلدية العاصمة أنقرة إلى المنطقة.

ومع تزايد الخطر من انتشار الحريق، تم إجلاء 50 أسرة في الحي كإجراء احترازي، كما تم إغلاق طريق مرسين-أنطاليا السريع أمام حركة المرور.

من جهة أخرى، تمت السيطرة على حريق ثان اندلع في منطقة الغابات في مدينة الإسكندرونة في ولاية هاطاي جنوبي البلاد لسبب غير معروف.

وقامت فرق الدفاع المدني بإخماد النيران مستخدمة 5 سيارات لإطفاء الحرائق، مشيرة إلى أن زهاء هكتارين من مساحة الغابات تضررت في المنطقة.

المصدر: وكالات

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