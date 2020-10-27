“الاجتماعي الثلاثي” في الناقورة بحث بالوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الاسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2020 - 16:04

“الاجتماعي الثلاثي” في الناقورة بحث بالوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الاسرائيلية

منذ 7 mins 27 October، 2020
الناقورة
لبنان

ترأس قائد القوات الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال ستيفانو ديل كول اجتماعا ثلاثيا استثنائيا مع ضباط من الجيش اللبناني وجيش العدو الإسرائيلي، في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة.

وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الاسرائيلية الجوية والبرية للسيادة اللبنانية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وأكد ديل كول على “أهمية المنتدى الثلاثي، باعتباره آلية تهدف إلى الحد من التوتر ومنع أي سوء فهم بين الأطراف وإيجاد الحلول”، قال”لدينا فرصة فريدة لإحراز تقدم كبير في القضايا الخلافية على طول الخط الأزرق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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