“الاجتماعي الثلاثي” في الناقورة بحث بالوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الاسرائيلية

ترأس قائد القوات الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال ستيفانو ديل كول اجتماعا ثلاثيا استثنائيا مع ضباط من الجيش اللبناني وجيش العدو الإسرائيلي، في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة.

وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الاسرائيلية الجوية والبرية للسيادة اللبنانية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وأكد ديل كول على “أهمية المنتدى الثلاثي، باعتباره آلية تهدف إلى الحد من التوتر ومنع أي سوء فهم بين الأطراف وإيجاد الحلول”، قال”لدينا فرصة فريدة لإحراز تقدم كبير في القضايا الخلافية على طول الخط الأزرق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام