وزارة الصحة في غزة: وصول 103 شهداء و427 جريحا الى مستشفيات غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2025 - 14:44

وزارة الصحة في غزة: وصول 103 شهداء و427 جريحا الى مستشفيات غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 40 mins 12 June، 2025
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