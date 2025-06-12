وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 55,207 شهداء و127,821 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2025 - 14:44

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 55,207 شهداء و127,821 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م

منذ 52 mins 12 June، 2025
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