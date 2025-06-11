الرئيس الإيراني: يطالبوننا بالتخلي عن قدراتنا كي يتسنى “لإسرائيل” أن تلقي القنابل على رؤوسنا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 21:50

الرئيس الإيراني: يطالبوننا بالتخلي عن قدراتنا كي يتسنى “لإسرائيل” أن تلقي القنابل على رؤوسنا

منذ 21 mins 11 June، 2025
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