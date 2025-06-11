البيت الأبيض: وزارة الخزانة اتخذت إجراءات لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إعلان الرئيس ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 11 2025 - 21:48

البيت الأبيض: وزارة الخزانة اتخذت إجراءات لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إعلان الرئيس ترامب

منذ 55 mins 11 June، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة