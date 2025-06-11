رعد يبحث مع لودريان التطورات السياسية ويدعم التمديد لليونيفيل ومؤتمر إعادة الإعمار

استقبل رئيس الكتلة النائب الحاج محمد رعد، المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، في مقر كتلة الوفاء للمقاومة في حارة حريك، يرافقه سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، وذلك بحضور مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي.

وقد خُصص اللقاء لعرض ومناقشة التطورات السياسية الراهنة في لبنان، في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، والانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبه، قدّم المبعوث الفرنسي عرضاً لجهود بلاده الرامية إلى تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار جنوب لبنان، إلى جانب سعي باريس لتجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

وأكد النائب رعد اهتمام حزب الله بمناقشة مشاريع قوانين الإصلاح المطروحة أمام المجلس النيابي، مشدداً في الوقت نفسه على دعم الحزب لموقف الدولة اللبنانية بشأن التمديد لليونيفيل.

المصدر: موقع المنار