عراقجي: أي قرار متسرّع وضار ضد إيران سيُقابل بردّ مناسب

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تمسك بلاده بحقها الكامل في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، محذّراً من اتخاذ أي قرار يضرّ بإيران.

وأشار عراقجي إلى موقف إيران الثابت في الحفاظ على “المصالح المشروعة والحقوق الأصيلة للشعب الإيراني في الاستفادة الكاملة من الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك التخصيب”، منتقداً “الخطوة الاستفزازية والخاطئة” التي قامت بها الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية بتقديم مشروع قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ظل المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.

وحذّر وزير الخارجية الإيراني من أن “أي قرار متسرّع وضار ضد إيران سيُقابل بردّ مناسب”، محملاً الأطراف التي تستخدم الوكالة “لأغراض سياسية” مسؤولية العواقب.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الياباني ناقشا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. شدد عراقجي على أن إيران “لن تسعى أبداً إلى امتلاك السلاح النووي” مستندة إلى تعاليمها الإسلامية، لكنه أكد أن طهران “لن تتنازل عن حقوق شعبها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية”.

كما عبّر عن “تقديره لمواقف اليابان المتوازنة في سياستها الخارجية”، معرباً عن أمله في أن تتخذ طوكيو، إلى جانب الدول الأعضاء في مجلس المحافظين، “مواقف وخطوات داعمة لمسار الحوار والتفاعل”.

بدوره، رحب وزير الخارجية الياباني “باستمرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة”، مؤكداً “حق إيران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية”.

وأكد الوزيران على “ارتياحهما لاستمرار الحوار والتشاور المنتظم بين البلدين”، مع تأكيد “أهمية مواصلة هذه الاتصالات على مختلف المستويات من أجل تطوير شامل للعلاقات الثنائية”.

المصدر: مواقع