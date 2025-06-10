الضفة تحت النار… إصابات في نابلس ومخطط لهدم 100 منزل في جنين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها العسكري في الضفة الغربية، حيث شهدت مدينة نابلس، فجر اليوم الثلاثاء، اقتحاماً واسعاً للبلدة القديمة أسفر عن إصابة 27 فلسطينياً بحالات اختناق نتيجة إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، من بينهم أطفال. ومن الضفة الغربية معنا مراسل المنار ديب حوراني للاطلاع على آخر التطورات حول المخططات الصهيونية للتدمير والتهجير في أكثر من قرية وبلدة ومدينة في الضفة.

وفي السياق، أفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، عميد أحمد، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع الإصابات التي وقعت خلال اقتحام قوات الاحتلال لعدة أحياء، بينها سوق الخان، حيث داهم الجنود المنازل والمحال التجارية، وتمركزوا على أسطح المباني، وأطلقوا الرصاص الحي والغاز.

وفي ظل هذا التصعيد، أعلنت مديرية التربية في نابلس تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات الموحدة إلى الإثنين المقبل، بينما قرر محافظ المدينة، غسان دغلس، تعطيل كافة المؤسسات الرسمية حفاظا على سلامة السكان، مؤكدا صمود الفلسطينيين رغم حجم الاجتياح.

بالتوازي، كشفت تقارير عن مخطط إسرائيلي جديد يقضي بهدم نحو 100 منزل في مخيم جنين خلال 72 ساعة. وقد وزعت قوات الاحتلال خرائط تظهر الأبنية المستهدفة، في تصعيد غير مسبوق يأتي بعد عمليات هدم طالت أكثر من 66 منزلا في آذار/مارس الماضي.

ووفق مصادر محلية، فإن العدوان المستمر على المخيم منذ خمسة أشهر ألحق أضراراً متفاوتة بأكثر من 600 منزل ومنشأة. وفي مخيم طولكرم، تواصلت عمليات الهدم لليوم الخامس على التوالي، حيث أقدمت جرافات الاحتلال على تدمير مبان سكنية في حارتي البلاونة والعكاشة.

ويشمل المخطط الإسرائيلي تدمير 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 في مخيم طولكرم وحده، وتضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المحال التجارية.

وقد أسفر هذا العدوان عن تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل بشكل كامل، و2573 بشكل جزئي، مع استمرار إغلاق مداخل المخيمين وتحويلهما إلى مناطق أشبه بالخالية من الحياة.

المصدر: مواقع إخبارية