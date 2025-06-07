قصف مدفعي صهيوني يستهدف وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2025 - 03:26

قصف مدفعي صهيوني يستهدف وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 24 mins 7 June، 2025
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