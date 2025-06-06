قيادة الجيش اللبناني: إن إمعان العدو “الإسرائيلي” في خرق الاتفاقية ورفضه التجاوب مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية ما هو إلا إضعاف لدور اللجنة والجيش ومن شأنه أن يدفع المؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية – موقع قناة المنار – لبنان
قيادة الجيش اللبناني: إن إمعان العدو “الإسرائيلي” في خرق الاتفاقية ورفضه التجاوب مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية ما هو إلا إضعاف لدور اللجنة والجيش ومن شأنه أن يدفع المؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية