صفارات الإنذار تدوي غربي القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2025 - 11:18

صفارات الإنذار تدوي غربي القدس المحتلة

منذ 23 mins 25 May، 2025
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