نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي تعقيبا على عملية اطلاق النار قرب المتحف اليهودي في واشنطن: المشتبه به يخضع حاليا للتحقيق من قبل شرطة العاصمة وفريق العمل المشترك لمكافحة الإرهاب الفيدرالي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2025 - 09:18

نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي تعقيبا على عملية اطلاق النار قرب المتحف اليهودي في واشنطن: المشتبه به يخضع حاليا للتحقيق من قبل شرطة العاصمة وفريق العمل المشترك لمكافحة الإرهاب الفيدرالي

منذ 16 mins 22 May، 2025
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