جيش الاحتلال يفجر “روبوت” مفخخ غرب بيت لاهيا شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2025 - 06:14

جيش الاحتلال يفجر “روبوت” مفخخ غرب بيت لاهيا شمال غزة

منذ 1 ساعة 22 May، 2025
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