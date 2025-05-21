سلسلة غارات صهيونية على مدينة خان يونس وشمالي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 21 2025 - 23:50

سلسلة غارات صهيونية على مدينة خان يونس وشمالي مدينة غزة

منذ 45 mins 21 May، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة