صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: جميع استطلاعات الرأي أظهرت عدم ثقة الجمهور بالحكومة “الإسرائيلية” وأنه لا يعتقد أن اعتبارات رئيس الوزراء موضوعية بل يراها تتعلق بالحفاظ على الائتلاف الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2025 - 12:58

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: جميع استطلاعات الرأي أظهرت عدم ثقة الجمهور بالحكومة “الإسرائيلية” وأنه لا يعتقد أن اعتبارات رئيس الوزراء موضوعية بل يراها تتعلق بالحفاظ على الائتلاف الحكومي

منذ 35 mins 21 May، 2025
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