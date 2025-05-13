ويتكوف: نعمل على تحرير جميع الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2025 - 12:30

ويتكوف: نعمل على تحرير جميع الأسرى

منذ 23 mins 13 May، 2025
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