البيانات الرسمية الصينية تظهر اليوم الجمعة أنّ صادرات الصين إلى الولايات المتّحدة هبطت بنسبة 17.6 بالمئة في نيسان/أبريل مقارنة بالشهر السابق في ظل حرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2025 - 09:20

البيانات الرسمية الصينية تظهر اليوم الجمعة أنّ صادرات الصين إلى الولايات المتّحدة هبطت بنسبة 17.6 بالمئة في نيسان/أبريل مقارنة بالشهر السابق في ظل حرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين

منذ 39 mins 9 May، 2025
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