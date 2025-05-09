جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2025 - 03:10

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية شرقي مدينة غزة

منذ 16 mins 9 May، 2025
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