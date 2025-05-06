صدرعن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 6 /5/ 2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 15.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة كترمايا – الشوف” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2025 - 12:04

صدرعن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 6 /5/ 2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 15.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة كترمايا – الشوف”

منذ 22 mins 6 May، 2025
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