القوات المسلحة اليمنية: العملية المشتركة نُفِّذت بعدد من الصواريخ المجنّحة والبالستية والطائرات المسيّرة طوال الساعات الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 18:40

القوات المسلحة اليمنية: العملية المشتركة نُفِّذت بعدد من الصواريخ المجنّحة والبالستية والطائرات المسيّرة طوال الساعات الماضية

منذ 53 mins 28 April، 2025
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