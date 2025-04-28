سرايا القدس تنشر: بعد قليل.. رسالة “الحل الوحيد” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 28 2025 - 12:28

سرايا القدس تنشر: بعد قليل.. رسالة “الحل الوحيد”

منذ 56 mins 28 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة