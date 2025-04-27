يديعوت أحرونوت: نقص عدد المقاتلين بسبب تواصل حرب غزة دفع الجيش إلى تمديد مدة خدمة الاحتياط – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2025 - 07:12

يديعوت أحرونوت: نقص عدد المقاتلين بسبب تواصل حرب غزة دفع الجيش إلى تمديد مدة خدمة الاحتياط

منذ 1 ساعة 27 April، 2025
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