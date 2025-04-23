وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي لدى وصوله بيكين: المحادثات مع الأمريكيين تسير في الاتجاه الصحيح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 08:28

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي لدى وصوله بيكين: المحادثات مع الأمريكيين تسير في الاتجاه الصحيح

منذ 56 mins 23 April، 2025
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