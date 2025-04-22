قوات الاحتلال تنفذ عملية نسف جديدة شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2025 - 07:26

قوات الاحتلال تنفذ عملية نسف جديدة شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 8 ساعة 21 April، 2025
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