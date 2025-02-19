الشيخ الرفاعي: عكار ستكون الحاضر الأول في تشييع السيد نصر الله

حيا الشيخ مؤمن الرفاعي في بيان له الاربعاء “الجهود التي تبذلها اللجان المختصة في التحضير لمراسم تشييع سيد شهداء الأمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين”.

وأكد الشيخ الرفاعي أن “عكار ستكون الحاضر الأول في التشييع، كما كانت الحاضر الأول في خطاب سماحة السيد الشهيد”، وقال “إلى المتهورين في الداخل اللبناني، إن بيئة المقاومة وجمهورها لن يساقا إلى فتنة داخلية ولكن لا تستنفروا غضب شارع المقاومة”.

يذكر ان حزب الله يقيم يوم الاحد 23 شباط/فبراير الجاري تشييع السيدين الشهيدين نصر الله وصفي الدين، وذلك بمراسم تشييع استثنائية في المدينة الرياضية في بيروت بحضور شعبي ورسمي لبناني وعربي واسلامي ودولي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام