عز الدين من دير قانون النهر : من حق اللبنانيين مقاومة العدو الصهيوني بكل الوسائل والسبل

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين أن من حق اللبنانيين أن يقاوموا العدو بكل الوسائل والسبلن ليخرجوه العدو الصهيوني من أراضيهم ، بعد قرار بقاء العدو في خمس نقاط وعدم خروجه بالكامل من الأراضي اللبنانية ‘ لافتاً إلى الدفاع عن الأرض حق مقدس ومشروع لا يستطيع أحد أن يمسّه أو أن ينتزعه، وذلك بميثاق الأمم المتحدة والأعراف والسنن والأديان السماوية والمبادئ الطبيعي.

وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي اقامه “حزب الله” للشهيد محمد مسلم طباجة في دير قانون النهراعتبرعزالدين أن العدو خرج مهزوماً من المواقع والقرى التي واجهته، وأنّه خرج ولم يحقق شيئاً من الأهداف التي تحدث عنها والتي حاول أن يحققها،

و أنّ “المستوطنين لم يعودوا إلى الآن مع أن حكومتهم قدمت حوافز من أجل تشجيعهم على الرجوع إلى المستوطنات، بينما نحن قدمنا شهداء وعدنا بعزة وكرامة ومرفوعي الرأس على الرغم من كل الآلام والجراح والخسائر”.

ختم: المقاومة هي التي انتصرت، لأن هدفها الدفاع عن وطنها وسيادته وعن وجودها، بينما العدو كان يريد سحقها والقضاء عليها وتفكيك مجتمعها ولم يتمكن، وبالتالي لا نذهب ضحية الأوهام، وأؤكد أنّ هذه المقاومة ما زالت قوية، وتبقى مسؤوليتنا كبيرة في حفظ دماء الشهداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام