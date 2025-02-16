وزير الخارجيّة الأمريكي: نعمل مع شركائنا في مجموعة السبع لإنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا ومعالجة التحديات التي تفرضها الصين على أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 02:02

وزير الخارجيّة الأمريكي: نعمل مع شركائنا في مجموعة السبع لإنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا ومعالجة التحديات التي تفرضها الصين على أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ

منذ 26 mins 16 February، 2025
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