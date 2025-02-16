صحيفة ليموند الفرنسية: السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة قال إنه لا يرى أي بديل لخطة ترامب في تهجير السكان الفلسطينيين من غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 16 2025 - 02:02

صحيفة ليموند الفرنسية: السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة قال إنه لا يرى أي بديل لخطة ترامب في تهجير السكان الفلسطينيين من غزة

منذ 43 mins 16 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة