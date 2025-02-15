زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين وإنهاء الحرب بشرط الاتفاق على خطة مع الأوروبيين

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، امس الجمعة، إنه “مستعد للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لكن بشرط الاتفاق على خطة مع الأوروبيين حول كيفية إنهاء الحرب”.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن سألتقي الروس – رجل روسي واحد فقط، هو بوتين – فقط بعد أن نتوصل إلى خطة مشتركة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأوروبا.

وأكد، “سنجلس مع بوتين ونوقف الحرب، أنا مستعد للقاء في هذه الحالة فقط”.

كما قال زيلينسكي إن “ترامب، أعطاه رقم هاتفه، في إشارة إلى تحمس الرئيس الأميركي إلى إنهاء الحرب”.

وعبر عن اعتقاده بأن “ترامب هو مفتاح إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا”.

وتطرق زيلينسكي في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن إلى إن “أوكرانيا ستحتاج إلى مضاعفة حجم جيشها إلى 1.5 مليون فرد إذا لم تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)”.

وأقر زيلينسكي بأن “الولايات المتحدة تعارض انضمام كييف إلى الحلف”.

وأضاف «واشنطن لم تتصور قط عضوية لأوكرانيا في الحلف الناتو وأنهم يتحدثون عن ذلك فقط».

المصدر: وكالات