أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه سيلتقي مع بوتين بعد وضع خطة لإنهاء الحرب مع ترامب.

وأقرَّ زيلينسكي ، الجمعة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن بأن الولايات المتحدة تعارض انضمام كييف إلى الحلف، مضيفاً أنه يعتقد أن واشنطن لم تتصور قط عضوية لأوكرانيا في الحلف، وأنهم “يتحدثون عن ذلك فقط”.

وشدد ، على أنه “يجب تأمين الأموال لبناء جيش أوكراني أكبر وزيادة التصنيع العسكري، ونحن نحتاج إلى زيادة عدد قوات الجيش لمليون ونصف المليون إذا لم تنضم كييف لحلف الناتو”

وأضاف، إن بلاده ستحتاج لمضاعفة حجم جيشها إلى 1.5 مليون فرد إذا لم يتسن لها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.