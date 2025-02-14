توغل صهيوني باتجاه خلة عاشور عند أطراف يارون.. وتحليق للطيران جنوبًا

في خرقٍ جديدٍ لاتفاق وقف إطلاق النار، توغّلت ظهر اليوم الجمعة آلياتٌ عسكريةٌ صهيونيةٌ باتجاه خلة عاشور، في الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل. وتزامن ذلك مع إطلاق رصاصٍ في محيط المكان باتجاه الساتر الترابي عند مدخل البلدة، وتحليقٍ للطائرات المسيّرة المعادية في أجواء المنطقة.

وافاد مراسلنا في الجنوب ان العدو قام بعملية تفخيخ للمنازل المتبقية في الاطراف الشمالية والشرقية في بلدة يارون.

كما حلّقت الطائرات الحربية والاستطلاعية والمسيّرة في أجواء القطاعين الغربي والأوسط، على علوٍّ متوسط، من الناقورة مرورًا بسهل القليلة ورأس العين، وصولًا إلى أجواء صور وحتى شمال نهر القاسمية، ثم اتجهت شمالًا.



من جانب آخر، شوهدت تحركاتٌ لآليات العدو في أطراف بلدتي الضهيرة والبستان الحدوديتين في قضاء صور.

المصدر: مواقع