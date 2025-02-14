محمد الحوثي أمام الحشود اليمنية: ترسانتنا العسكرية استعادت زخمها… وهي تنتظر أوامر القيادة

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد الحوثي أن “ترسانتنا العسكرية استعادت زخمها، وهي على المنصات تنتظر أوامر القيادة”، مبينًا أن “كل الخيارات متاحة أمام وزارة الدفاع، وهي على أهبة الاستعداد، وأتمّ الجهوزية بعد دعوة السيد القائد أمس”.

جاء ذلك خلال التظاهرات الجماهيرية الحاشدة، اليوم الجمعة، في محافظة صعدة، دعمًا وإسنادًا للشعب الفلسطيني، وتأكيدًا على الموقف الحازم في مواجهة التهديدات الأمريكية-الصهيونية بالتهجير أو العدوان على الشعب الفلسطيني.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية، موجهين رسالة تحذيرية قوية للعدو الإسرائيلي وللإدارة الأمريكية من مغبة التهجير أو العدوان.

وخاطب الحوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: “قوتك العسكرية، وما قدمته من دعم للمحتل، لن يدفع الشعب الفلسطيني إلى ترك أرضه”، مؤكدًا أن “اليمن تقف إلى جانب فلسطين، وسترى أمريكا من قوة اليمن ما لم تختبره بالأمس”.

وأضاف الحوثي، موجهًا حديثه لترامب: “الصواريخ والقوة التي جلبتها إلى فلسطين لن تفلح في تهجير أبناء غزة، ولن تنجح تصريحاتك في تحقيق ذلك، كما أنها لن تثني الشعب اليمني عن موقفه”.

وتطرق إلى حادث اصطدام حاملة الطائرات “ترومان” بسفينة أخرى، معتبرًا أن الحادث “يعكس حالة القلق والاضطراب التي تعاني منها البحرية الأمريكية بعد معاركها مع القوات المسلحة اليمنية”، مضيفًا: “ما كان لهذا الحادث أن يقع لولا حالة الذعر التي يعيشها البحارة الأمريكيون، نتيجة خوفهم من الصواريخ اليمنية الجوالة والباليستية، والطائرات المسيّرة، والزوارق المفخخة”.

وخرجت المسيرات الجماهيرية في 35 ساحة بصعدة تحت شعار “على الوعد مع غزة ضد التهجير، ضد كل المؤامرات”، حيث خرجت المسيرة المركزية بالمحافظة في ساحة المولد النبوي الشريف غرب المدينة.

وعادت المسيرات بقوة في المحافظة بعد قرابة شهر من الهدوء، حيث توقفت المظاهرات الكبرى مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني /يناير الفائت، واليوم تعود المسيرات الكبرى في المحافظة مع تصاعد التهديدات الأمريكية والصهيونية باستئناف العدوان وتنفيذ مخطط التهجير بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر: مواقع