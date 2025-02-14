الاحتلال يطلق النار على شخص بزعم تثبيته “جسماً مشبوهاً” على جسده… و”الشاباك” يحقق بعملية مُحتملة

أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية النار اليوم الجمعة على شخص عند مدخل مدينة طمرة والتي تقع ضمن الجليل الغربي، وذلك بادعاء تثبيته “جسماً مشبوهاً” على جسده، فيما يحقّق ما يُسمى جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ “الشاباك” بعملية مُحتملة، حسب تعبير العدو.

وذكرت شرطة العدو في بيان، أنه “تم رصد عدد من المشتبه بهم بالقرب من مركبات، عند مدخل مدينة طمرة”، حسب زعمها. وقالت إنها “لاحظت وجود جسم مشبوه على جسد أحدهم”، وأن “خبراء المتفجرات في المنطقة الشمالية، يحقّقون في ملابسات الحدث”.

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة “كان 11” أن قوات معزّزة من الشرطة، قد توجّهت إلى المكان، مشيرة إلى أن الشاباك “اطلع على تفاصيل الحدث”.

المصدر: مواقع إخبارية