رئيس الوزراء الهندي: اتفقنا على مضاعفة حجم التجارة مع الولايات المتحدة ليصل إلى 500 مليار دولار بحلول 2030 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 02:18

رئيس الوزراء الهندي: اتفقنا على مضاعفة حجم التجارة مع الولايات المتحدة ليصل إلى 500 مليار دولار بحلول 2030

منذ 56 mins 14 February، 2025
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