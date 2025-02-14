وزير الخارجية الأمريكي: سننظر في الخطة التي ستقدمها البلدان العربية بخصوص غزة ونرى ما هو محتواها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 00:46

وزير الخارجية الأمريكي: سننظر في الخطة التي ستقدمها البلدان العربية بخصوص غزة ونرى ما هو محتواها

منذ 53 mins 13 February، 2025
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